Siguen inhabilitadas 2 empresas de seguridad

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) informó que las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V. y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. se encuentran inhabilitadas por haber proporcionado información falsa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En un comunicado, la dependencia federal indicó que el día de ayer miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la circular que informa que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión de la incapacitación impuesta a las empresas antes mencionadas.

Explicó que la resolución, dictada en la revisión incidental R.A. 189/2026, permite que vuelva a surtir efectos la sanción impuesta por la SAyBG, a través del Órgano Interno de Control en el IMSS.