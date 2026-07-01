Siguen investigando corona fúnebre enviada a diputada

La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que se continúa trabajando en la carpeta de investigación que se abrió, por la denuncia que presentó la exdirigente estatal del PRI y diputada local, Paola Gárate Valenzuela, en relación a la corona fúnebre que fue colocada fuera de su hogar.

Sin dar mayores detalles de los avances que se tienen de este hecho que fue interpretado por la denunciante como un acto de intimidación, señaló que se recopilan evidencias y testimonios con relación a este caso, para integrar la carpeta de investigación respectiva.

La fiscal general del Estado externó que se continúan con las investigaciones necesarias hasta esclarecer este hecho que denunció en su momento la diputada local, Garate Valenzuela, la cual ya dio su versión.

Según las investigaciones, la noche del miércoles 10 de junio, la diputada local del PRI descubrió que una ofrenda floral fúnebre fue colocada fuera de la puerta de la entrada de su casa, en una de las colonias de Culiacán, lo que interpretó como una amenaza.