Siguen ocho desaparecidos tras inundaciones

Ocho personas siguen en calidad de „no localizados“ en el norte de Veracruz, ello como consecuencia de las intensas lluvias, deslaves y desbordamientos de ríos ocurridos a principios de mes.

Autoridades estatales revelaron que en el municipio de Ilamatlán se reportan no localizadas cuatro mujeres: una maestra y su niña y otras dos féminas; además hay reportes en los municipios de Poza Rica y Espinal.

La búsqueda de los “no localizados” se intensificó en los últimos días con el envío, vía aérea, de dos binomios caninos especialistas en búsqueda de personas al municipio de Ilamatlán y se mantienen labores en otras demarcaciones.

A 17 días de la tragedia, el Gobierno del Estado reportó que fueron 38 los municipios afectados, 56 mil viviendas con algún tipo de daño y 58 localidades que permanecían aisladas, de las cuales aún hoy 12 continúan pendientes de acceso.

Las autoridades destacaron que mantienen un despliegue integral de atención humanitaria, apoyo alimentario y reconstrucción de infraestructura básica, en coordinación con el Gobierno de México, autoridades municipales y la ciudadanía.