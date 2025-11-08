﻿﻿
Siguen puentes aéreos en zonas incomunicadas

Noviembre 08 del 2025
Sigue trabajando la maquinaria para comunicar los lugares afectados. Cortesía
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que siguen los puentes aéreos para auxiliar a las comunidades incomunicadas en Veracruz e Hidalgo, a un mes de las lluvias e inundaciones.

En su conferencia mañanera de este viernes 7 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que son localidades pequeñas, aisladas, algunas en Veracruz e Hidalgo.

“Sigue trabajando la maquinaria, no hemos parado, sigue trabajando la maquinaria para poder abrir los caminos. Ellos pueden salir y entrar caminando; no están, digamos, aislados, es el paso carretero y siguen los puentes aéreos”, refirió la mandataria federal.

Indicó que se le ha llevado medicamentos y despensas. Se estima que la última comunidad que pueda abrirse sea en una semana.

Recordó que el lunes 10 de noviembre inicia el segundo apoyo para las familias damnificadas por las inundaciones.

