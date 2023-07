A través de Twitter se dio a conocer un video en el que la imagen de la senadora Xóchitl Gálvez, creada con Inteligencia Artificial (IA), le responde a la candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto luego de que la exmandataria dijera que la senadora no podía aspirar a la Presidencia.

Video IA

Ante ello, simpatizantes de la senadora publicaron un video en el que se escucha: “Me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta y tiene razón, no puede quien no tiene con qué, no puede quien necesita que le ayuden, no puede quien finge ser quien no es (...), le dijiste que no se puede a la persona equivocada”.

Además la imagen de la senadora creada con Inteligencia Artificial dice que ella viene de un lugar de pocas oportunidades; sin embargo, eso no impidió que creciera profesionalmente.

Aunado a esto, las palabras que más llamaron la atención por lo reveladoras fueron: “Dime loca, dime india, dime terca, pero nunca me digas que no puedo”, dando a entender que es capaz de ocupar el cargo a la Presidencia de la República.