Simplificación de trámites fortalecen el bienestar: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que las facilidades, beneficios en el pago de impuestos y simplificaciones administrativas que se proyectan otorgar en el Paquete Económico 2027 a las micro y pequeñas empresas a través del SAT, el IMSS, la Secretaría del Trabajo y Nacional Financiera (Nafin) fortalecen el bienestar y son resultado de un diálogo con las cámaras empresariales.

“¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo? Simplificar y hacer digital los trámites. ¿Qué está haciendo el IMSS? Simplificar y hacer digital los trámites, todos los trámites que se tienen que hacer con el IMSS y con la Secretaría del Trabajo. Y el SAT también está simplificando en el Resico, que fue diseñado en la administración del presidente López Obrador y que ahora estamos dando todavía más facilidades e incluso aumentando el rango de los que entran al Resico. Ese es el beneficio para las micro y pequeñas empresas. Y en el caso de Nafin poder sacar un crédito”, explicó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que actualmente hay 4 millones 178 mil 276 micro y pequeñas empresas (personas y micronegocios) que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) con ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos. En tanto, el padrón de medianas empresas está conformado por 254 mil 278 con ingresos anuales hasta por 35 mdp.

Estamos fuertes, no traicionamos al pueblo

Desde Veracruz, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, pese a las calumnias que se vierten en redes sociales, la Cuarta Transformación está fuerte ya que no traiciona al pueblo de México ni al de Veracruz; entidad en la que 2 millones 887 mil personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

“Pueden calumniar en las redes, pueden decir mentiras en algunos medios, pero estamos fuertes porque no traicionamos al pueblo de Veracruz, ni al pueblo de México. Somos la Cuarta Transformación de la vida pública de México, ¡Que viva Veracruz!, ¡Que viva México!”, expresó desde el estadio de béisbol “Beto Ávila”.

Avances en transformación de Tamaulipas

Más tarde en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la presidenta resaltó que la entrega de Programas para el Bienestar —que benefician a 1.1 millones de tamaulipecos y tamaulipecas con una inversión de 23 mil 822 millones de pesos— y la construcción de obra pública representan un acto de justicia que impulsan los gobiernos de la Cuarta Transformación bajo el principio de “Por el bien de todos, primero los pobres”.

“Programas de Bienestar, y son eso, son recursos que paga el propio pueblo con sus impuestos y que se regresan como derechos sociales, es decir: justicia. Lo que estamos haciendo es justicia, con un principio: por el bien de todos, primero los pobres. En muy pocas palabras, hablamos de un modelo económico, un modelo de justicia social y un modelo de fraternidad, porque decir por el bien de todos primero los pobres es eso, no dejar a nadie atrás, es amor al prójimo, es decir: ‘te quedaste atrás, no por tu culpa, sino por un sistema que no permitió que salieras adelante, porque trabajaste de sol a sol y el salario que te daban no lo permitía, pero ahora cambiaron las cosas, ahora te damos la mano para salir adelante’”, afirmó desde el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, en Ciudad Victoria.

EE. UU. deje celebrar Independencia

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum pidió que a los connacionales en Estados Unidos se les deje celebrar las fiestas patrias como parte de la celebración de la Independencia de México y ante medidas antiinmigrantes.

La mandataria federal llamó a los mexicanos en Estados Unidos a sentirse orgullosas de su origen: “Que lo sienten, porque es mucha la identidad”.

Además, la presidenta respondió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien declaró que “la cabeza de la serpiente son los cárteles en México” y que el gobierno mexicano “ha hecho más de lo que jamás se había hecho” para perseguir a la delincuencia, pero “no es suficiente”.

Sheinbaum Pardo consideró que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos.

Acusó que la administración de Donald Trump un día reconoce los avances del gobierno de México y otro dice que no se hace lo suficiente.