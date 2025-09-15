Simulacro Nacional: dónde sonará alerta sísmica

Cada septiembre en el país se lleva a cabo el Simulacro Nacional, con el fin de que, ante una emergencia sísmica, la población se apegue a los protocolos establecidos por elementos de seguridad. Es por eso que se recomienda a las personas que estén informadas del horario y los lugares en donde se percibirá la alerta sísmica.

El segundo Simulacro Nacional del 2025 se realizará el viernes 19 de septiembre a las 12 horas.

Tras sonar la alerta sísmica, la población deberá seguir las recomendaciones brindadas por autoridades, los cuales son:

Antes

Ubica los objetos que pueden caer y aléjate de ellos. Localiza las zonas de menor riesgo y rutas de evacuación. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia.

Durante

Mantén la calma, no corras y acude a las zonas de menor riesgo. Aléjate de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes. Evita los elevadores y regresa al inmueble cuando, Protección Civil te lo indique.

Después

Inspecciona tu casa u oficina y verifica que no haya daños. Colabora con las autoridades y recuerda tener a la mano números de emergencias. Reporta cualquier daño al 911.

Ciudades y estados donde sonará la alerta sísmica

Los estados del país que participarán en el Simulacro Nacional 2025 son: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Si bien en algunos casos como Guerrero, Oaxaca o Chiapas no sonará la alarma sísmica en todas sus ciudades.

Este año, para tomar medidas sobre la rapidez de actuación de la población, se tendrá la hipótesis central de un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con incidencia en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

La alerta sísmica es un sistema de alertamiento ante temblores de intensa magnitud, la cual alerta a la población sobre actividad tectónica registrada cerca de alguno de los sensores que se instalan.