Este 31 de octubre concluyó el mandato de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin que el Senado de la República haya designado a quienes ocuparán esas vacantes y sin fecha para que se le dé trámite a la terna enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista con El Universal, el vocero del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, informó que aún no hay consenso al interior de su bancada, por lo que podría tardar un tiempo más el proceso legislativo.

En septiembre pasado, el pleno de la Cámara Alta rechazó la primera terna enviada por la SCJN, al señalar que los perfiles propuestos no eran los adecuados, pues correspondían a aspirantes cercanos a un magistrado electoral.

Cravioto señaló que la culpa de no hacer los nombramientos correspondientes no es solo del Senado sino también de la Corte, que no ha sido cuidadosa en la conformación de la terna.

Dijo que el tema lo han estado discutiendo en el grupo parlamentario mayoritario y hasta la fecha no hay consenso, pero insistió en que el desacuerdo “tiene mucho que ver con las ternas que nos manda la Corte”.

“Es como un bateador, si no le mandan buenas bolas, ¿cómo batea?, no le puedes obligar al bateador a que le haga ‘swing’ cuando no le hacen buenas bolas”, puntualizó.