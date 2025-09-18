Sin Arturo Zaldívar, inicia audiencia de Reforma electoral

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral arrancó la primera de sus audiencias públicas en la Ciudad de México (CDMX), donde sus integrantes recibieron propuestas de especialistas sobre la posible eliminación de diputaciones plurinominales y la disminución de los distritos electorales.

Los integrantes de la Comisión Presidencial entraron al Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación pasadas las 17 horas, destacando la ausencia de Arturo Zaldívar, exministro de la Corte; Jesús Ramírez Cuevas y Ernestina Godoy; y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de quien acudió en representación César Yáñez, subsecretario de Gobernación.

Participaron cerca de 15 personas especializadas, entre las propuestas destacaron la reducción de distritos electorales, de diputados plurinominales y la implementación de una primera y segunda vuelta en la elección presidencial y del Congreso.