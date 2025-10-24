Sin avances, negociación para eliminar cuotas

A más de tres meses de que se inició con el cobro de cuotas compensatorias al jitomate mexicano, aún no hay un acuerdo para su eliminación.

Mientras tanto, las exportaciones mexicanas de dicha hortaliza a la Unión Americana cayeron 19.7 % en el periodo enero a agosto, con respecto al mismo pero de 2024.

Ello a pesar de que el jitomate mexicano es uno de los productos agrícolas que más se exportan al mundo.

En esos ocho meses se vendieron mil 782 millones de dólares de esa hortaliza, cantidad menor a los 2 mil 222 millones de dólares de los mismos meses del año previo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Desde el pasado 14 de julio entró en vigor una cuota de 17.09 % a esa hortaliza, tras acabarse el acuerdo de suspensión que permitía enviar jitomate a Estados Unidos sin el cobro de cuotas compensatorias, a cambio de exportarla a cierto precio.

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, se refirió al diálogo entre los gobiernos de México, Estados Unidos y los agroproductores mexicanos para revertir el cobro de cuotas al jitomate que se envía al vecino país del norte, sobre lo que dijo no hay resultados positivos. Explicó que “todavía no hay avance” en las negociaciones con el gobierno estadounidense para lograr que se elimine el 17.09 % de cuota compensatoria al jitomate mexicano.

El funcionario dijo que “es una imposición de una medida unilateral de los Estados Unidos a partir de una investigación que realizó”.