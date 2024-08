Sin chantajes para terminar Tren Interurbano

En la Mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue contundente al afirmar que no cederá a chantajes o a que algunas personas se quieran aprovechar de la necesidad de terminar la obra del Tren Interurbano que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“No estoy urgido de estar inaugurando obras”, respondió López Obrador a las posiciones de algunos pobladores del Estado de México que han manifestado su rechazo a la obra mencionada.

“Quiero que la terminemos antes de que concluya nuestro gobierno, pero tampoco vamos a estar sometidos al chantaje de nadie, si no quieren que se termine la obra porque quieren sacar algo que no es justo, nada más porque si no, no dejan pasar el tren, pues ahí se la dejamos de tarea… yo no ando urgido de estar inaugurando, nadie está obligado a lo imposible, decía el presidente (Benito) Juárez”, subrayó el mandatario.

Sugiere “pase automático”

En otro tema, mandatario nacional sugirió “pase automático” y un proceso de “insaculación”, que se replique a nivel federal y estatal, para elegir a los candidatos a jueces, magistrados y ministros que plantea su reforma al Poder Judicial.

“Estaba platicando con un legislador y me decía que estaban viendo que no se limitara el número de candidatos a participar, que se garantice que los que están tengan su derecho a salvo. ¿Cómo le llaman a los que sacan buena calificación del CCH? Pase automático”, dijo.

Así también, López Obrador exigió a la OEA que no meta sus narices en la elección presidencial de Venezuela, porque eso es injerencismo, y la organización ya no representa a nadie.

“Que se tiene que meter la OEA. Eso es injerencismo, por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato, dónde están las pruebas?”, expresó el mandatario.

Llamó a no dejarse engañar y a esperar los resultados oficiales de la elección presidencial venezolana.

Y tras la entrega o captura de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada, líderes del Cártel de Sinaloa, la semana pasada en Estados Unidos, López Obrador informó que se han enviado elementos de la Fuerzas Armadas a Sinaloa y Durango para actuar en caso de que se presenten enfrentamientos.