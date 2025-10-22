Sin comunicación 112 comunidades

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que 112 comunidades permanecen incomunicadas por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo; en este último estado destacó hay 10 localidades en donde no se ha podido tener acceso ni terrestre ni aéreo.

La titular de Protección Civil detalló que en Hidalgo permanecen 74 comunidades incomunicadas, 31 en Veracruz, y siete en Puebla.

“En este momento a las localidades incomunicadas que son 112 en total considerando los cinco estados donde tuvimos afectaciones. En el estado de Hidalgo (hay) 74 en localidades, en Puebla 7, en Querétaro y en San Luis Potosí no tenemos localidades incomunicadas y 31 en el estado de Veracruz”, comentó.

“Es importante resaltar que solo en Hidalgo quedan 10 localidades en donde no se ha podido tener acceso terrestre o aéreo. Hoy se estará llegando a estas 10 localidades”, afirmó.

La titular de Protección Civil destacó que en Querétaro y San Luis Potosí el restablecimiento de la electricidad es del 100 %, mientas que en Veracruz es del 99.9 %; en Puebla es del 99.6 % y en Hidalgo es de 96.9 %

Indicó que se han hecho labores de limpieza en 805 escuelas de las mil 297 planteles educativos que fueron afectados en estos cinco estados.