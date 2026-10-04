Sin confirmar identidad de cuerpos hallados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) precisó que las autoridades no han confirmado la identidad de los cuerpos encontrados en Huauchinango, Puebla, en relación con el presunto hallazgo de trabajadores electricistas.

A través de una tarjeta informativa, la empresa señaló que aún no está confirmado que los cuerpos hallados sean los de Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García, empleados de la empresa.

Los trabajadores, desaparecieron en Acaxochitlán, en los límites entre los estados de Puebla e Hidalgo, el pasado 26 de junio, tras haber tenido un contratiempo con su auto.

De acuerdo con sus familiares, ambos regresaban de Huauchinango, donde habían realizado actividades laborales.

“Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las personas localizadas en Huauchinango, Puebla”, indicó la CFE.

Mencionó que corresponderá a la FGR realizar las diligencias para determinar su identidad y esclarecer los hechos.