Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados aún no logran un consenso en la convocatoria para nombrar a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena.

Dijo que no hay certeza de que se apruebe esta semana o antes de que termine el periodo actual de sesiones.

“(¿En este período?) No lo sé, vamos a esperar que sí lo haya, pensemos positivamente. Yo soy de los que piensan que es tan profundo el daño que le causó la expresidenta (Guadalupe Taddei) y su equipo al INE, que requerimos un acuerdo por unanimidad”, explicó.

No obstante, destacó que el trabajo de la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, ha mantenido el funcionamiento del órgano electoral sin “sobresaltos zozobra o incertidumbre”, al cuestionarle si podría quedarse para organizar la elección de 2027.

“En la conducción de la organización de la elección, le podría decir que no hay ningún problema y tengo una buena opinión de que ahora se ha logrado la colegiación en la toma de decisiones, lo que no había. Veo una conducción cuidadosa y prudente de un INE, que no había entonces”, comentó.