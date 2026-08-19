Sin contratiempos, avanza segundo turno del examen

Sin contratiempos visibles ni incidentes relevantes, ayer martes se realizó el segundo turno del examen de control presencial que aplica la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a aspirantes que participaron en el proceso de ingreso a licenciatura 2026.

A diferencia de la jornada del lunes, cuando algunos sustentantes reportaron fallas técnicas en tabletas y problemas de conexión, la aplicación de la prueba transcurrió en un ambiente de tranquilidad en el Palacio de los Deportes, una de las sedes habilitadas por la institución.

La UNAM convocó a 58 mil 400 aspirantes a presentar este examen extraordinario en cuatro sedes del país: Ciudad de México, León, Oaxaca y Tlaxcala, luego de las irregularidades detectadas en el primer concurso de selección realizado en línea.

Tan sólo en la capital del país fueron citados 53 mil 568 jóvenes distribuidos en nueve turnos. Las evaluaciones se desarrollaron en dos pabellones y en el domo del Palacio de los Deportes, donde miles de aspirantes responden una prueba de 120 reactivos en tabletas sin acceso a internet.

La aplicación del examen forma parte de las medidas adoptadas por la Universidad tras detectar anomalías en el proceso de admisión 2026, en el que se registraron más de 191 mil aspirantes y participaron 158 mil 712 sustentantes.

Originaria de Chalco, Estado de México, la aspirante señaló que junto con su padre ha acudido desde temprano al Palacio de los Deportes para buscar una respuesta.