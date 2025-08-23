Sin efecto a mexicanos el freno de visas a camioneros

El canciller Juan Ramón de la Fuente comentó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelar las visas a camioneros no afectaría a los mexicanos cuyos permisos están enmarcados en el T-MEC. En rueda de prensa para exponer las acciones de protección a mexicanos en Estados Unidos, apuntó: “Todo indica que no afecta a conductores mexicanos”.

Al ser cuestionado sobre este anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la suspensión de la emisión de visas a los conductores extranjeros de camiones a los que acusa de poner “en peligro la vida de los estadounidenses” en las carreteras, De la Fuente descartó que vaya a aplicar a mexicanos.

El secretario de Relaciones Exteriores recordó que los camioneros mexicanos que cruzaban la frontera norte tienen una visa B que está enmarcada en el T-MEC y esta nueva disposición solamente afectará aquellos conductores que tienen otros tipos de visa, E y H.