Sin el PT, 4T no hubiera ganado en 12 estados

Luego de que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, declaró que ese partido no necesita de sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para ganar elecciones, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada petista en el Senado, le recordó que de las 24 gubernaturas que actualmente tiene la 4T, la mitad se las debe a los votos que le aportó el PT.

En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora zacatecana llamó a los liderazgos del movimiento a ubicarse, tener altura de miras y hablar con responsabilidad.

-¿Qué opinión le merece lo que dijo Alfonso Durazo el fin de semana?, que Morena puede ganar sin el PT y el Verde, se le preguntó.

-Sí, claro, coincido, puede ganar. Lo que pasa es que gana mucho menos. Actualmente, tenemos a 24 gobernadoras y gobernadores de nuestro movimiento, y hace falta solo un poco de curiosidad para que nos demos cuenta que, por lo menos, 12 de ellos no hubieran llegado sin los votos del Partido del Trabajo”, respondió.

Continúa diálogo

Geovanna Bañuelos informó que continúa el diálogo con la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, para avanzar en la construcción de un acuerdo, con base en la petición del PT de que se apliquen encuestas espejo o careos en estados como Nuevo León, Michoacán, Chihuahua y “evidentemente el estado de Zacatecas”, entre otros.