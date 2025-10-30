Sin fecha de reapertura de frontera: Sader

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), reconoció que, pese a los avances que se han tenido tras las reuniones que ha sostenido con su homóloga de Estados Unidos, Brooke Rollins, no hay condiciones de hacer un anuncio de la fecha en que se reabrirá la frontera para la exportación del ganado mexicano al país vecino, suspendida desde mayo por la plaga del gusano barrenador.

“Estuve en Estados Unidos el día viernes que pasó y además el día de ayer volví a platicar con la secretaria Brooke Rollins por videoconferencia, lo que les puedo decir ahorita, porque son diálogos muy intensos, muy frecuentes, pero que no podemos así decir todos los detalles porque son conversaciones y negociaciones en curso.

“Hemos avanzado bastante. Yo estoy muy optimista, pero todavía no estamos en condiciones de hacer un anuncio de la fecha”, comentó.

En conferencia de prensa presidencial, el secretario de Agricultura indicó que en los 11 meses que lleva esta plaga en el territorio mexicano, el 99.9 % de los casos se han mantenido en estados del sur y sureste del país.