Sin incidentes, segunda jornada de examen

Sin incidentes se desarrolló la segunda jornada del examen presencial de aspirantes a licenciatura de la UNAM; aunque algunos estudiantes llegaron tarde por el caos vial en la carretera Silao-León y en bulevares de esta ciudad, por la movilización de una peregrinación de ciclistas que se dirigía al santuario de San Juan de los Lagos, en Jalisco.

La prueba presencial comenzó a las 9:00 horas y algunos jóvenes llegaron hasta 40 minutos después.

Rector supervisa examen en Oaxaca

Mientras tanto en Oaxaca, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que el examen de control aplicado a aspirantes a la educación superior y de forma presencia tiene como fin garantizar que los lugares en la máxima casa de estudios sean ocupados por quienes acrediten los conocimientos necesarios y corregir las anomalías detectadas durante la prueba de admisión al ciclo escolar 2026-2027/1.

En una visita de supervisión a la sede de Oaxaca, el rector sostuvo que esta evaluación busca dar certidumbre a estudiantes, familias y a la sociedad de que el ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México se hace bajo criterios de equidad y mérito académico.

“Damos un paso adelante para que en lo futuro podamos prevenir cualquier tipo de acciones que pudieran afectar la equidad en el acceso a la educación”, comentó.

Alejandro Soriano, primer joven en concluir evaluación

En Oaxaca, Alejandro Soriano fue el primer joven en concluir el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el nuevo ingreso a las licenciaturas.

El joven originario de la ciudad de Oaxaca concluyó la aplicación de la prueba alrededor de las 10:15 horas de la mañana, y para él, fue más difícil que el primer examen, en el que obtuvo 111 de 120 aciertos.

“Me fue bien, creo que estuvo más complicado que el primer examen. Venían temas que no había visto bien”, expresó.

No se le permitió presentar examen

Por otra parte, Brisa Nisdany García Santiago, oaxaqueña que obtuvo puntuación perfecta, exigió a las autoridades de la UNAM una explicación sobre por qué no se le permitió el registro para la aplicación del examen de control.

La joven, originaria de San Baltazar Guelavila- una comunidad zapoteca de Oaxaca-, acudió al hotel en que se celebraba la prueba presencial a los aspirantes en la capital del estado, acompañada de su padre Pablo García Manuel.

Con llanto, Brisa Nisdany consideró injusta esta situación y recordó que desde un principio manifestó estar dispuesta a presentar nuevamente el examen para demostrar que obtuvo su calificación limpiamente.

Para el examen, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) facilitó miles de laptops a la UNAM para la aplicación del examen digital presencial en la Ciudad de México.

Joaquín Narro Lobo, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), informó que los dispositivos se emplearán los días 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.

A finales del mes se publicarán los resultados de quienes son las personas que ingresaron a alguna de las 134 licenciaturas que imparte la UNAM.