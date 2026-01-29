Sin licencia vigente conductor del Interoceánico

El maquinista y conductor del Tren Interoceánico que descarriló en Nizanda, Oaxaca y causó la muerte de 14 personas y una centena de heridos el 28 de diciembre del 2025, no contaban con licencia federal ferroviaria vigente, que los faculta para ejercer las funciones “propias de su cargo”.

De acuerdo con el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, la causa penal 7/2026, señala que con los datos de pruebas descritos queda demostrado que las personas investigadas iban a bordo del tren, no obstante, de acuerdo con el fiscal, no actuaron con el deber de cuidado que les corresponde.

Por lo que su participación en la comisión del hecho delictivo la acredita con testimoniales de Alfonso “L”, quien refirió que el tren iba a 80-90 km/hr y nunca se detuvo, testimonial que se desprende del oficio número 1008/2025, Zuleyma “M” quien al momento de presentar querella refirió que el tren iba a exceso de velocidad aproximadamente a 80 km/hr.

Detalla que el siniestro que fue provocado por el actuar del maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, del conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quien iba a bordo de la locomotora FIT3027, ello en razón de que Canteros Méndez excedió el límite de velocidad permitido de 50 Km/h, respecto que Díaz Gómez y Mendoza Cerón no accionaron la válvula de freno de emergencia para detener el tren.

Anuncian esquema de atención fija

Por el hecho, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Gobernación), anunció un esquema de atención inmediata, permanente y coordinado para las víctimas y familiares del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas fallecidas.

Medina Padilla mencionó que 225 personas viajaban el día del descarrilamiento y los montos serán diferenciados para cada una de las víctimas, tomando en cuenta diversas circunstancias.

Dan detalles sobre maquinista

Por otra parte, Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista del Tren Interoceánico descarrilado el pasado 28 de diciembre, y quien fue detenido el lunes, percibía un pago de salario de poco más de 19 mil pesos al mes y su nivel máximo de estudios es el de secundaria.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Felipe de Jesús Díaz Gómez fue detenido en Palenque, Chiapas, por agentes de la Policía Federal Ministerial y está identificado como el “maquinista principal” del tren accidentado, que dejó 14 fallecidos y 100 heridos.

El trabajador ferrocarrilero puede ser imputado por los delitos de homicidio doloso y lesiones culposas.