Sin pruebas caso de presunto soborno a Tom Homan

El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, había sido investigado por presuntamente aceptar dinero en efectivo en una bolsa de comida, sin embargo, el caso se cerró por funcionarios de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con el New York Times, funcionarios del Departamento de Justicia decidieron que las pruebas contra Homan eran insuficientes para acreditar el fraude, soborno o conspiración.

Kash Patel, director del FBI, y Todd Blanche, fiscal general adjunto, declararon que la investigación tuvo una revisión exhaustiva por parte de agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia; no obstante, no encontraron pruebas creíbles de ningún delito penal.

Una de las razones para desestimar la investigación fue por dudas sobre si los fiscales podían probar ante un jurado que Homan había acordado realizar actos específicos a cambio del dinero, y porque no había ocupado un cargo oficial en el gobierno.

Tom Homan fue grabado en septiembre de 2024 aceptando una bolsa con 50 mil dólares en efectivo en una investigación encubierta del FBI. El pago presuntamente se realizó dentro de una bolsa de la cadena de comida Cava.