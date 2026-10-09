Sin reforma fiscal se han despetrolizado ingresos

“Sin la necesidad de impulsar una reforma fiscal, hoy podemos decir que los ingresos tributarios son la columna vertebral del gasto público. Podemos decirles que estamos viviendo en México, la despetrolización de los ingresos, ya no se exprime a Pemex y a través de lo que contribuimos de manera honesta todos los mexicanos tenemos esta capacidad de ingresos para sufragar el gasto público”.

Aseveró el administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Gari Flores Hernández González, en el marco de la comparecencia de funcionarios de Hacienda ante comisiones de la Cámara de Diputados para analizar el paquete económico 2027.

Expuso que los contribuyentes aportan el 68 % de los ingresos presupuestarios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación, lo que permite observar incrementos importantes en la inversión pública en salud, educación, vivienda, infraestructura, el campo y en los programas sociales.