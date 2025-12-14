Sin relevo oficial en la Catem de Salina Cruz

Mediante un comunicado, la Central Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), informó que aún no hay convocatoria para elegir sustituto del líder de Salina Cruz, Noé Pérez Urquidi, asesinado a balazos a finales del pasado mes de octubre.

El comunicado, suscrito por el coordinador del comité estatal, Jaime Paz López, señala que “hasta el momento no existe convocatoria alguna para renovar o convocar a elección de la nueva dirigencia sindical en Salina Cruz”.

De esa forma, la Catem salió al paso de posibles madruguetes o intentos de destapes, luego que en medios digitales se filtró la posibilidad de que el dirigente transportista, Armando Reyes, fuera designado como presidente sustituto del fallecido, Pérez Urquidi.

La dirección estatal de ese organismo sindical informó que tras el asesinato de Pérez Urquidi, el encargado de la Catema en Salina Cruz, es y seguirá siendo hasta nuevo aviso, José Antonio Castillo Herrera.

“Pedimos a los medios de comunicación y a los líderes de opinión, que no desinformen a la ciudadanía, pero sobre todo a la base trabajadora a fin de no causar confusión”, señala el comunicado.