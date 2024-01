El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que no implementarán operativos para sus candidaturas porque no han detectado riesgos que puedan impedir que continúen en el proceso electoral.

En el caso de la precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, dijo que tiene un esquema de seguridad muy discreto y va a continuar así.

Sin embargo, en conferencia de prensa dijo que las candidatas y candidatos a las gubernaturas no tienen un operativo especial, ni lo tendrán el resto de los candidatos.

“No es necesario. No vamos a dejar de postular candidatos en ninguna zona del país. No tenemos hasta el momento algún reporte que por las condiciones de seguridad en una zona no podamos presentar candidatos”, apuntó.

Por otra parte, apuntó que van avanzando con el proceso de definición de candidaturas a la Cámara de Diputados.