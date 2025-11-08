Sin reportes de presunto atentado contra embajadora

El Gobierno de México informó que no cuenta con reporte alguno de un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”, dijo el Gobierno.

La SSPC reafirmó su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten.

La embajada de Israel en México agradeció a nuestro país los servicios de inteligencia y seguridad “por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán”, de atentar en contra de la embajadora Einat Kranz Neiger.

Rechazan atentado

Por su lado, la embajada de Irán en México rechazó el supuesto atentado contra la embajadora israelí.

La SRE reiteró su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país.

La representación diplomática de Irán enfatizó que nunca traicionará la confianza que el gobierno de México ha depositado en esa nación.

“La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán), la cual rechazamos categóricamente”, denunció la embajada iraní.