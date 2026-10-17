Sin tipificar reclutamiento forzado de menores

El Senado de la República no tiene previsto aprobar en el actual periodo de sesiones una reforma que tipifica el reclutamiento o levantamiento de menores por el crimen organizado, a pesar de que desde 2011 existe medio centenar de iniciativas en la “congeladora” legislativa, expusieron expertos en protección de la infancia.

De acuerdo a cifras de la Red para los Derechos de la Infancia en México (Redim), 30 mil adolescentes cada año son enrolados por los grupos criminales, ello para labores como “halcones”, siembra y cultivo de droga, distribuidores, sicarios y otras actividades de la delincuencia organizada.

Durante el foro “De la protección a la acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado”, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Nader Kuri, comentó que dicha institución respalda la tipificación autónoma del reclutamiento ilícito de personas, porque “la consideramos una respuesta sustentada en evidencia y orientada hacia los derechos humanos”.

Prevención

A la par, el director de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Jorge Andrade Contreras, consideró que, con el fin de evitar el reclutamiento, además del derecho penal, se necesita prevención, detección temprana, intervención en comunidades y entornos digitales seguros.

En su participación, el especialista del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Juan Pablo Rodríguez, detalló que el reclutamiento no es un problema individual, más bien uno público e involucra a la juventud como víctimas, pero también a las comunidades, por el debilitamiento del tejido social, lo que supone un reto mayor para el Estado mexicano.

El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa, subrayó la necesidad de tener una respuesta firme, a través de la legislación, contra quienes reclutan y emplean a otras personas para cometer crímenes, de forma principal cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.