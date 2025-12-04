Sin tregua contra la corrupción: Godoy

El pleno del Senado de la República eligió en fast track, con el voto a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República.

Durante la sesión ordinaria en votación por cédula donde se logró la mayoría calificada se emitieron 97 votos a favor y 19 en contra del PRI y PAN, así como 11 nulos, para la exconsejera Jurídica de la Presidencia.

Tras la votación, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo le tomó protesta a Ernestina Godoy, como la primera fiscal general de la República.

Va contra la corrupción

Ernestina Godoy Ramos se convirtió en la primera fiscal de República, desde que en 2019 la PGR se transformó en Fiscalía General de la República (FGR).

En su primer mensaje como fiscal, en la red social X, la experredista y ahora morenista se comprometió a combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción, pues consideró que “una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso”.

Godoy Ramos señaló que es necesaria la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y los estados para atender las causas de la violencia, fortalecer labores de inteligencia e investigación, con respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las distintas instituciones partícipes, en los tres órdenes de gobierno.

“Combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción, implica reconocer que una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso. Por lo que, siempre con respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las distintas instituciones partícipes, en los tres órdenes de gobierno; es necesaria la coordinación cotidiana, la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad federal y las entidades federativas”, subrayó.

La nueva titular de la FGR se comprometió a combatir los delitos de alto impacto con coordinación real entre instituciones, autonomía, atención digna e integral a víctimas, respeto y protección a los derechos humanos, cero tolerancia a la tortura, atención y procuración de justicia con perspectiva de género, articulación con la sociedad civil.

Así como con profesionalización del personal, revisión de los procesos internos, combate firme a la corrupción interna, transparencia y rendición de cuentas.

Agradeció el apoyo que recibió “de ciudadanas y ciudadanos, colectivas, organizaciones sociales, personas académicas, empresarias, profesionistas y, por supuesto, las víctimas; yo no veo su respaldo como un premio, para mí es un mandato, y como tal, trabajaré para construir una Fiscalía a la vanguardia, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con inteligencia, profesionalismo y probidad, una Fiscalía que recupere la confianza ciudadana”.

Y añadió: “Desde que decidí dedicar mi vida al servicio público, siempre he tenido claro que la procuración de justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho.

“Donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

En la FGR no habrá persecución política

Además, la encargada de despacho de la FGR, aseguró que, de ser electa como nueva fiscal general de la República, no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad.

Al comparecer ante el pleno del Senado de la República, junto a las otras dos candidatas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, Godoy Ramos reconoció que la procuración de justicia sigue siendo una deuda histórica con la sociedad.

Dijo que, si bien nuestro país ha entrado en una nueva etapa en materia de procuración de justicia, la FGR tiene que estar a la altura de la realidad compleja por las que atraviesa México, por lo que se comprometió a combatir de manera coordinada y sin tregua, a la delincuencia organizada.

“La coordinación no implica subordinación”, aclaró ante los cuestionamientos de la oposición sobre si su cercanía con la presidenta de la República no atenta contra la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.