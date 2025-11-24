Sinaloa arranca “Rodada Naranja”

En el marco de los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, el gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de arranque a la “Rodada Naranja”, una actividad que busca generar conciencia sobre la violencia de género y alentar la participación ciudadana en la erradicación del problema, a la par, promueve el deporte y la sana convivencia como herramientas para fortalecer el tejido social en Sinaloa.

El evento es impulsado por las secretarías de Las Mujeres, Bienestar y Desarrollo Sustentable; contó con la participación de más de mil 300 ciclistas que compartieron el compromiso del Gobernador Rocha de utilizar el deporte como un medio para la construcción de una sociedad libre de violencia y adicciones.

“Estamos empezando los 16 días de activismo y junto con ello, está la secretaría de Bienestar, trabajando juntos para darle continuidad a las rodadas. La causa fundamental es el inicio del activismo, que son 16 días”, expresó el gobernador Rocha Moya durante la inauguración del evento.

La ruta de la Rodada Naranja cubrió los trayectos de Culiacán a Imala y Sanalona, un recorrido que fue muy bien recibido por los ciclistas, quienes agradecieron al gobierno estatal por fomentar este tipo de actividades que, además de fortalecer la cultura del ciclismo en Sinaloa, promueven una movilidad sustentable.

Como muestra de agradecimiento por su participación, al finalizar la rodada, se realizó una rifa de bicicletas, kits de seguridad y boletos para el ciclotour Mazatlán 2025, un incentivo para quienes se sumaron a la causa.

La seguridad de los participantes se garantizó mediante un operativo especial coordinado por las tres órdenes de gobierno, con el apoyo de cuerpos de auxilio como la Cruz Roja y Protección Civil.