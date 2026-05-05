Sinaloa registra 15 asesinatos

Sinaloa registró 15 asesinatos en el primer fin de semana después de que Rubén Rocha Moya se separó de la gubernatura por las acusaciones de presuntos vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El viernes pasado, que el morenista solicitó licencia para dejar el cargo por más de un mes, al menos cuatro personas fueron víctimas de homicidio doloso en distintos puntos de la entidad, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En tanto, el sábado que el Congreso local aprobó la licencia de Rocha Moya y tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, Sinaloa sumó tres asesinatos, entre ellos el de Andrey Adelaido Padilla Palafox, maestro y escritor atacado a tiros cuando circulaba en un vehículo tipo sedán en la ciudad de Culiacán.

Domingo, el día más violento

Mientras, el domingo se convirtió en el día más violento en Sinaloa en lo que va de mayo al contabilizar ocho asesinatos, de acuerdo con el conteo diario elaborado con base en los informes de las fiscalías o procuradurías.

Entre los hechos de violencia registrados, destacan dos balaceras en inmediaciones y al interior del sector Tres Ríos, una de las zonas más concurridas de la capital sinaloense, que dejaron un saldo de tres personas asesinadas con armas de fuego.

Ante esta situación, los militares desplegados en Culiacán reforzaron los retenes durante el día y la noche en diversas vialidades de la ciudad.