Sinaloa registra 22 casos activos de barrenador

En nueve municipios de Sinaloa se tienen registrados 22 casos de gusano barrenador activos, por lo que brigadas sanitarias fueron desplegadas en la entidad y desde el primer caso detectado el 20 de julio, a la fecha, han revisado tres mil 518 animales.

Ismael Bello Esquivel, secretario de Agricultura y Ganadería del estado, externó que en 17 días se han tenido visitas a corrales, revisiones de hatos, toma de muestras y aplicaciones de tratamientos de manera coordinada con diversas instituciones públicas, entre ellas el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica).

Activos

Citó que de acuerdo con el informe nacional, los 22 casos activos de gusano barrenador que se tienen en esta entidad, se ubican en el municipio de San Ignacio, con seis; Escuinapa, cuatro; en Elota tres; El Rosario, tres; en Culiacán dos, y Badiraguato, Concordia, Mocorito y Mazatlán con un caso cada uno.

Bello Esquivel explicó que de los tres mil 518 animales que han sido revisados, los casos confirmados con el gusano barrenador representan menos del 2 %.