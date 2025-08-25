Sinaloa se consolida como destino favorito

De enero a agosto de este año, más de 3.3 millones de personas han visitado Sinaloa, consolidando al estado como uno de los destinos favoritos para vacacionar.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, aseguró que tan solo Mazatlán ha recibido a 2.7 millones de turistas durante los primeros ocho meses de 2025.

“De enero a la fecha hemos recibido más de 2.7 millones de turistas en el puerto, con una ocupación hotelera promedio del 75 por ciento. En el estado ya son más de 3.3 millones de visitantes los que han disfrutado de Sinaloa en lo que va del 2025”, afirmó.

Señaló que en la presente temporada de verano la ocupación hotelera durante los fines de semana en el puerto se ha mantenido entre 80 y 95 por ciento, lo que refleja la preferencia de los visitantes por el destino.

Por lo anterior, señaló que se sigue apostando a segmentos como el turismo de reuniones y el turismo deportivo, que ayudan a equilibrar la ocupación y reducir la estacionalidad.

Entidades visitadas

Los visitantes que ha recibido Mazatlán provienen principalmente de lugares como Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como de Juárez, Querétaro, Zacatecas y Tijuana, además de Ciudad de México y Jalisco.

Sosa Osuna reiteró el trabajo de promoción que se realiza desde la Sectur a nivel nacional e internacional para consolidar a Sinaloa como un destino estratégico y competitivo.

También se trabaja de forma intensa en las comunidades indígenas y rurales, con el objetivo de desarrollar y fortalecer el turismo comunitario, respetando su patrimonio biocultural y asegurando que sean ellos los protagonistas de su propio desarrollo.

Y en septiembre, en los Pueblos Mágicos y Señoriales arrancarán el programa Colores y Raíces, en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, llevando una extensa agenda cultural a cada uno de ellos.