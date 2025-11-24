Síndica denuncia amenazas de muerte

Agustina Jiménez, síndica municipal de Santa María Apazco que fue encarcelada por denunciar presunta corrupción y violencia de género ejercida en su contra por el edil Omar Bautista, informó que desde su excarcelación ha recibido amenazas de muerte.

La funcionaria sostuvo que estas amenazas provienen del presidente municipal a través de sus guardaespaldas. La síndica manifestó que se siente acorralada porque la comunidad exige respuestas y por otro lado sufre el acoso y la persecución del presidente municipal, así como difamación y desacreditación que se ha extendido a su familia. De acuerdo con Agustina Jiménez, esta situación se originó desde hace más de 18 meses cuando hizo público que el presidente municipal ha ocasionado un daño patrimonial por alrededor de 13 millones de pesos, y que incluso, existen denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Agustina Jiménez fue encarcelada el pasado lunes alrededor de las 13:00 horas por un grupo de pobladores de las agencias municipales y policías, quienes la acusaron de crear un Comité Electoral afín al edil Omar Bautista. Ese día, policías comunitarios la llevaron por la fuerza a la comunidad Tierra Colorada con el argumento de que expusiera sus argumentos ante la población.