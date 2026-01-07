Sindicalizados con seguro de vida por 600 mil pesos

Para este año, el Tren Interoceánico todavía no cuenta con un seguro de vida para los pasajeros que lo aborden, pero los que sí tienen garantizada esta protección son todos los trabajadores sindicalizados de este tren quienes tienen una suma asegurada por muerte accidental por un mínimo de 600 mil pesos.

En el fallo de la licitación LA-13-J3L-013J3L001-N-1-2026 se indica que se entregó el contrato anual por un millón 949 mil 426 pesos a la empresa General de Seguros, y se indica que, con base en el Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en este seguro se incluye la muerte por suicidio.

“De acuerdo con lo que establece el Contrato Colectivo de Trabajo, en su capítulo XX de las Prestaciones cláusulas 48, numeral VII, la aseguradora pagará por concepto de suma asegurada las siguientes cantidades: fallecimiento: 300 mil pesos; muerte accidental: 600 mil pesos.

La semana pasada, se informó que el Tren Interoceánico no cuenta con un seguro que proteja a sus pasajeros en caso de accidentes, como el ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, en donde el tren se descarriló ocasionando la muerte de 14 pasajeros y cerca de 100 lesionados.