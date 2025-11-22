Sindicatos protestan ante Congreso estatal

Integrantes de al menos 20 organizaciones sindicales estatales de Veracruz, se manifestaron en rechazo a la iniciativa de diputados de Morena para reformar la ley con la intención de eliminar la pluralidad sindical y permitir que el gobierno estatal tome el control total del registro sindical.

Los inconformes marcharon por calles de Xalapa y se concentraron en el Congreso del Estado, donde se analiza una iniciativa de reforma que busca que exista un solo sindicato por cada dependencia, con lo cual –acusaron- se viola la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a elegir libremente su representación.

Fue el legislador morenista, Juan Tress Zilli quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, considerada por especialistas como una propuesta para atacar la libertad sindical y reinstalar un modelo corporativo de control, el cual fue declarado inconstitucional desde hace décadas en México.

Los Sindicatos Estatales exigieron la suspensión inmediata del proceso legislativo de la iniciativa; la instalación urgente de una mesa de trabajo con todos los sindicatos para analizar las inconformidades; y una reforma real a la Ley del Servicio Civil que beneficie a la base trabajadora y una respuesta formal y por escrito del Congreso.

La reforma plantea trasladar las funciones del Tribunal de Conciliación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, en la Secretaría del Trabajo, lo cual –acusaron los sindicatos- es una maniobra para someter a las organizaciones sindicales.