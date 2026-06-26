Siniestros por lluvias y huracanes aumentan costos

La mayor frecuencia e intensidad de las lluvias, huracanes e inundaciones en México está elevando de manera significativa el costo de los siniestros para hogares, comercios y empresas.

Durante el último año, la siniestralidad asociada a fenómenos hidrometeorológicos registró un incremento superior al 70 %, reflejando una creciente exposición de la población y del sector productivo a este tipo de riesgos, de acuerdo con un análisis de Grupo Interesse.

Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) muestran que durante 2025 las aseguradoras pagaron más de 11 mil 300 mdp por daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos. Además, en la última década, los huracanes concentraron cerca del 73 % de las indemnizaciones relacionadas con estos eventos.

El aumento de los daños no se limita a las regiones costeras. Ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara enfrentan con mayor frecuencia lluvias extraordinarias, inundaciones repentinas y vientos intensos que provocan afectaciones.

Especialistas atribuyen esta tendencia a diversos factores, entre ellos el crecimiento acelerado de las zonas urbanas, la presión sobre la infraestructura de drenaje y los efectos cada vez más visibles del cambio climático. Esta combinación ha incrementado la vulnerabilidad de viviendas, inmuebles comerciales y centros de trabajo, elevando la recurrencia y el costo de los siniestros.

La firma destacó que los seguros se han convertido en una herramienta relevante para mitigar el impacto financiero de estos eventos, al permitir una recuperación más rápida tras un siniestro.