SIP condena asesinato de Miguel Ángel Beltrán

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango, quien ya había hecho denuncias públicas contra el crimen organizado.

El comunicador, de 60 años, fue visto por última vez por su hijo el pasado jueves 23 de octubre y, dos días después, hallaron su cuerpo en el poblado Río Chico, sobre la carretera Durango-Mazatlán, con signos de violencia, envuelto en una cobija y con un mensaje que advertía “por andar levantando falsos a la gente de Durango”.

La SIP resaltó que Beltrán tenía una larga trayectoria en medios locales y que en los últimos años amplió su presencia en plataformas digitales.

Era colaborador de los medios Contexto y La Voz de Durango, donde cubría mayoritariamente fuente deportiva y temas policiacos.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, aseguró que dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en denuncias al crimen organizado, es necesario considerar que su asesinato podría estar vinculado con el ejercicio de su labor periodística.