Sipinna condena violencia digital hacia alumnas

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Oaxaca condenó cualquier forma de abuso, explotación o vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el estado, luego de darse a conocer la existencia de un grupo de WhatsApp en el que se comparten imágenes de mujeres adolescentes en un contexto sexual.

“Ante los recientes casos que involucran incluso a personas con deber de cuidado, Sesipinna reafirma su política de Cero Tolerancia frente a estas agresiones, que constituyen una grave violación a sus Derechos Humanos. Recordamos que la legislación vigente contempla sanciones severas para quienes cometan estos delitos”.

El Colectivo DLR denunció la existencia de un grupo de chat en la plataforma WhatsApp en el que se comparten fotos de mujeres estudiantes de secundaria de diferentes escuelas del estado de Oaxaca.

De acuerdo con su denuncia, algunos padres de familia han compartido imágenes de sus propias hijas vestidas con su uniforme y bajo un contexto sexual.

El Sipinna Oaxaca señaló que si bien la familia es el primer entorno protector, cuando la violencia surge desde allí, resulta doblemente inadmisible.

“Por ello, hacemos un llamado urgente a madres, padres y personas cuidadoras a asumir la supervisión responsable del entorno digital, promover la comunicación de confianza y garantizar el respeto a la autonomía corporal de niñas, niños y adolescentes”.

E invitó a la sociedad a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes (NNA). La denuncia es esencial para detener la violencia y activar los mecanismos de protección y restitución de derechos.

Por qué denunciaron el chat

Este colectivo se define como un grupo de hacktivistas comprometidos con la defensa de los derechos digitales y la protección de las sobrevivientes de violencia digital, y se encuentran en las plataformas de Facebook y Youtube, entre otras.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que se iniciará una investigación a partir de esta denuncia y que se solicitó la intervención de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el fin de rastrear el origen de las imágenes que se han difundido a través del grupo de WhatsApp.