Sismo de 5.6 sacude República Dominicana

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este domingo varias zonas de República Dominicana, sin reportes en un primer momento de daños materiales o a personas, aunque sí algunos desalojos en la capital.

El Centro Nacional de Sismología de República Dominicana cifró en 5.6 la magnitud del sismo, que se registró a las 17:49 hora local (21:49 GMT), a una profundidad de 113.3 kilómetros y con epicentro en el municipio de Ramón Santana, en la provincia de San Pedro de Macorís, en el este del país.

El dato del centro sismológico dominicano se difundió después de que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportara que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.8.

En un primer momento, las autoridades dominicanas no han informado de daños en infraestructuras ni de personas afectadas por el terremoto, aunque en redes sociales se han difundido imágenes de personas que salieron de edificios y de otras que fueron evacuadas de centros comerciales tras percibir el movimiento telúrico.

También fueron evacuadas personas que se encontraban en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.

Más temprano, a las 06:07 de la mañana, se registró un sismo de 4.3, con epicentro próximo a San Antonio de Guerra, en Santo Domingo.