Sismo de 7.8 golpea las costas del oriente de Rusia

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió las costas del oriente de Rusia, informó el jueves el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se produjo en la región de Petropávlovsk-Kamchatska, a una profundidad de 10 km. Apenas la semana pasada, otro terremoto magnitud 7.4 se sintió en Kamchatska, frente a la costa de Rusia en el Pacífico.

Tras el movimiento telúrico, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, en Hawái, emitió una alerta de tsunami. El aviso está vigente para las islas Aleutianas de Alaska.

"Para otras costas del Pacífico de Estados Unidos y Canadá en América del Norte, se está evaluando el nivel de peligro de tsunami", dijo la agencia en un boletín.

"Se ha producido un gran terremoto en la cuenca del Pacífico, cerca de Kamchatka, Rusia", informó la Oficina de gestión de emergencias de Columbia Británica. "El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis ha informado de que se está evaluando el nivel de peligro de tsunami para las zonas costeras de Columbia Británica".

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo es una réplica del terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la península de Kamchatka el 29 de julio.

"La réplica fue el resultado de una falla inversa poco profunda", afirmó la oficina del servicio geológico en un comunicado.

La delegación local del servicio geofísico estatal ruso estimó una magnitud menor de 7.4 e informó de al menos cinco réplicas.