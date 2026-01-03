Sismo deja dos muertos, heridos y daños materiales

La mañana de ayer viernes 2 de enero se registró un sismo de magnitud 6.5 que tuvo como epicentro el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero, y fue perceptible en amplias zonas del centro y sur del país.

El movimiento telúrico activó la alerta sísmica en varias entidades, entre ellas la Ciudad de México, lo que permitió evacuaciones preventivas y la activación de protocolos de emergencia.

Minutos después del sismo, autoridades federales, estatales y municipales iniciaron recorridos de verificación para evaluar daños y atender reportes ciudadanos.

Aunque en diversas entidades no se reportaron afectaciones graves, el impacto humano y material se concentró principalmente en Guerrero y la capital del país.

Víctimas

El saldo preliminar del sismo es de dos personas fallecidas, cuyos decesos ocurrieron en contextos distintos, pero vinculados directamente al movimiento telúrico.

En Guerrero, una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida en la comunidad de Las Minas, municipio de San Marcos, luego de que su vivienda colapsara a consecuencia del sismo.

El hecho ocurrió en la zona cercana al epicentro, donde el sismo se percibió con mayor intensidad y dejó múltiples daños en viviendas de construcción precaria.

En la Ciudad de México, un hombre de 60 años falleció en la alcaldía Benito Juárez mientras evacuaba el edificio donde se encontraba. De acuerdo con los reportes oficiales, el adulto mayor descendía de su departamento, ubicado en un segundo piso, cuando tropezó y cayó, perdiendo el conocimiento.

Helicópteros de la policía capitalina ya recorren el centro de la Ciudad de México, en tanto hay reportes de corte de energía en varias colonias al norte de la capital.

La alerta telefónica llegó también a otros estados, como Jalisco, Tabasco y Chiapas. El sismo se sintió con fuerza en Michoacán y zonas de Guerrero, donde fue el epicentro.

En cuanto a personas lesionadas, en Guerrero se reportaron cuatro heridos, uno de ellos atendido en una clínica del Issste que presentó daños severos. En la Ciudad de México, autoridades informaron de 12 personas lesionadas, así como 13 atenciones por crisis nerviosas.

En Guerrero, particularmente en el municipio de San Marcos, se reportaron cientos de viviendas con daños, que van desde desprendimiento de techos y caída de bardas hasta afectaciones estructurales. También se registraron derrumbes en carreteras, fugas de gas LP y daños en hospitales de Acapulco y Chilpancingo, donde se realizaron desalojos preventivos de pacientes como medida de seguridad.

En la Ciudad de México, el sismo provocó interrupciones en el suministro eléctrico, fallas en decenas de transformadores, así como la caída de árboles y postes.

Sismológico registra 420 réplicas

Además, el Servicio Sismológico Nacional informó que, tras el sismo se han registrado 420 réplicas al corte de las 12:00 horas de ayer viernes, siendo de 4.7 la más grande.