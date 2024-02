Slim niega haber sido favorecido por el Presidente

El empresario Carlos Slim Helú dijo que este gobierno no le ha dado beneficios y recordó que sigue sin tener la posibilidad de ofrecer servicios de televisión de paga además de que la construcción del Tren Maya, solamente participó en el tramo 2 de la obra.

“No veo qué beneficios nos ha dado este gobierno. Solo ganamos el tramo 2 del Tren Maya”, dijo el empresario.

En conferencia de prensa para aclarar “las cosas que se dicen”, según el empresario considerado el hombre más rico de México.

Slim hizo un recorrido por sus inicios como inversionista desde su juventud, desde la adquisición de sus primeras empresas hasta la adquisición de Telmex, en la cual insistió que no fue un regalo y que actualmente no es una empresa rentable, pero que no considera venderla.

Me parece extraordinario que el Poder Judicial dedica cosas distintas al Ejecutivo, si el Presidente no está de acuerdo que cambie la ley, dice Slim.

Sobre las 20 iniciativas de reforma que presentó el 5 de febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, Slim solamente se refirió a los cambios propuestos en el Poder Judicial, a lo cual, dijo que en lo largo de sus años de experiencia y vida empresarial en México, es la primera vez que le toca vivir que el poder judicial toma decisiones distintas al Ejecutivo.

No me han invitado a ser candidato

Así también, Slim Helú rechazó que Claudio X. González y Alejandro Ramírez Magaña lo hayan invitado en 2018 a ser candidato a la presidencia de la república, tal y como lo relata el nuevo libro del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el empresario, el tema surgió en redes sociales y luego era retomado por su círculo cercano que le proponían la candidatura.