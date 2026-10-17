SMN alerta por huracán Trudy

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó por el huracán Trudy de categoría 3 que se acerca a las costas de Jalisco y Colima, y se espera que alcance categoría 4 el día de hoy sábado.

El coordinador explicó que la trayectoria va a ir acercando a Trudy el fin de semana hacia las costas de Jalisco, “pero además va a haber cierta interacción con el frente frío número 2 que está bajando por el norte de México”.

Mencionó Vázquez Romaña, de SMN, que ya se siente “un pequeño descenso” en las temperaturas.

Detalló que Trudy tiene categoría 3 en escala Saffir-Simpson, con vientos de 220 y rachas de 270 kilómetros por hora: “Ha tenido una rápida intensificación, así como los últimos ciclones va a llegar a la categoría 4 y se va a acercar a la costa de Colima y de Jalisco durante el día domingo en la madrugada.

“Es decir; las noches del sábado y el domingo como categoría 3, muy cerca va a estar a 65 kilómetros de la costa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento, a la derecha o a la izquierda, pueden cambiar mucho las condiciones meteorológicas”, alertó.

Fabián Vázquez Romaña llamó a la ciudadanía a tener mucho cuidado e insistió en estar vigilante durante el fin de semana “porque el domingo pudieran tener un huracán mayor frente a la costa”.

Activan Plan DN-III-E

Por otra parte, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E debido a las fuertes inundaciones que han dejado las lluvias en el municipio de San Pedro, Coahuila, donde se reportan varias colonias y viviendas bajo el agua.

Desde temprana del viernes se comenzaron a registrar las precipitaciones que han provocado que diversas familias tuvieran que evacuar sus hogares. También se reportan decenas de coches varados, árboles caídos y daños materiales en viviendas.

Hasta ahora, ni el municipio ni alguna autoridad estatal han detallado la cantidad de afectaciones. Sin embargo, diversos testimonios de la ciudadanía refieren desesperación de la gente.

En varias calles que están inundadas, la gente está pidiendo que no transiten automóviles porque eso ocasiona que más agua ingrese a las viviendas.

También se han reportado fallas en el suministro eléctrico y en la telefonía, lo que ha complicado la comunicación entre los habitantes.