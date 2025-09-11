SMN pronostica 48 frentes fríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la presencia de 48 frentes fríos para la temporada 2025-2026, cifra ligeramente por debajo del promedio histórico de 50, con temperaturas mínimas entre uno y tres grados por arriba del promedio, a consecuencia del cambio climático que generó climas más cálidos de lo habitual.

De acuerdo con la proyección del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), septiembre, octubre, febrero y abril, registrarán cinco frentes cada mes, mientras que noviembre, diciembre, enero y marzo, serán los meses con mayor incidencia, pues tendrán seis o siete eventos.

Finalmente, la temporada concluirá en mayo con tres frentes previstos.

La temperatura mínima será por debajo de menos cinco grados y afectará principalmente a estados montañosos del norte y del centro del país.

Respecto a las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continuarán, al menos hasta noviembre, principalmente en el Golfo de México y en los estados del noreste, debido a la interacción entre frentes fríos, eventos de norte y la posible coincidencia con ciclones tropicales en octubre.

Se espera una disminución gradual de las precipitaciones hacia mediados de octubre en gran parte del territorio mexicano; el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec se mantendrán con condiciones lluviosas.

Los efectos de las lluvias y el frío provocarán que en regiones montañosas del norte y noroeste, como Chihuahua, Durango y Baja California, haya presencia de heladas y tormentas invernales, también con temperaturas que desciendan por debajo de menos cinco grados.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó que la combinación de temperaturas extremas, lluvias intensas y la convergencia entre ciclones tropicales y frentes fríos en octubre, los obligará a mantener la vigilancia.