SNTE se lanza contra paro

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestó en contra del paro de labores que impulsa la CNTE, al afirmar que más que una medida de presión sobre el Gobierno Federal es una herida a las comunidades educativas.

Al participar en la ceremonia oficial por el Día de la Maestra y el Maestro que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder sindical señaló que el SNTE coincide con sus demandas, pero no comparte sus métodos de lucha.

Afirmó que el sindicato que representa le apuesta a la fuerza de la organización y al diálogo estratégico, no en la confrontación ni en la imposición.

“A las compañeras y compañeros que impulsan medidas como el paro de labores, les decimos con respeto, pero con firmeza: entendemos su indignación, coincidimos con sus demandas, pero no compartimos sus métodos de lucha. ¿Por qué? Porque afectar a nuestros estudiantes, más que una medida de presión sobre el gobierno es más una herida a nuestras comunidades educativas.

“Nosotros creemos en la fuerza de la organización, no en la imposición. Creemos en el diálogo estratégico, no en la confrontación. Cuando negociamos, no claudicamos, transformamos. Cada conquista en la mesa de diálogo desde aumentos salariales y en prestaciones, desde condiciones laborales como la basificación hasta el retiro de la iniciativa de reforma del Issste, son pruebas de ello”.

Muestra su apoyo a Sheinbaum

Así también, Alfonso Cepeda Salas afirmó que “con orgullo” el gremio que representa apoya el segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Afirmó que el Gobierno Federal reconoce la labor magisterial y que ve a los maestros como protagonistas esenciales de esta transformación.

Alfonso Cepeda Salas aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es un gobierno que dialoga, que escucha y que respeta los derechos del magisterio.

“Lo decimos con orgullo: apoyamos el segundo piso de la Cuarta Transformación que impulsa un gobierno que reconoce nuestra labor, que ve a las maestras y maestros como protagonistas esenciales de dicha transformación”.