En el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso con el futuro energético de la nación y anunció que su gobierno continuará el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas del pueblo de México, por lo que el llamado para avanzar en la soberanía energética es aumentar la producción de gas natural y de fuentes renovables, así como mantener la producción y el procesamiento de petróleo.

“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía. En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos: uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas y el otro: garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental.

“Tenemos claro que garantizar la producción de energía que requiere el país, significa fortalecer la soberanía. Si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas, gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras seis refinerías del sistema, seguimos importando 75 por ciento del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas”, anunció desde Pueblo Viejo, Veracruz.

El Ejecutivo celebró la incorporación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien presidirá la nueva Comisión Consultiva del Petróleo para tomar decisiones sobre la visión energética del país.

Luego de que se lanzó la convocatoria para la elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta afirmó que quienes aspiren al cargo deben hacerlo con el objetivo de fortalecer la democracia y garantizar elecciones limpias, y no como una plataforma de promoción personal.

La mandataria señaló que el proceso debe estar guiado por principios democráticos y por el cumplimiento de las reformas electorales en discusión, en caso de ser aprobadas.

Indicó que quienes busquen integrar el órgano electoral deben actuar con responsabilidad pública y apego a la austeridad republicana, al tiempo que defendió el llamado Plan B electoral al asegurar que su propósito es evitar privilegios y cuidar los recursos públicos.

Descarta ley seca general durante el Mundial

Sheinbaum Pardo consideró que sería “extraño” prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante todo el Mundial 2026, aunque aclaró que en el FIFA Fan Fest que se instalará en el Zócalo capitalino sí estará restringida su comercialización.

Durante su conferencia matutina fue cuestionada sobre la posibilidad de aplicar ley seca en los estados donde se desarrollarán partidos del torneo internacional, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

“Sí, sería un poco extraño que durante todo el mundial no se pudiera vender alcohol”, respondió.

Sheinbaum explicó que las reglas relacionadas con los espacios oficiales del evento responden a lineamientos establecidos por la FIFA y a los acuerdos con patrocinadores; sin embargo, señaló que el caso del Zócalo tendrá condiciones distintas.

Al augurar que será un “muy buen año en turismo”, la presidenta descartó que las críticas en contra de México por parte de su homólogo Donald Trump, tengan una afectación en la llegada del turismo extranjero a nuestro país.

En Palacio Nacional, afirmó que en el mundo se quiere conocer a nuestro país, y prueba de estos, destacó, es el aumento que registra la llegada de visitantes en nuestro país.

“Solo en enero de 2026 tiene un incremento de llegada de visitantes internacionales del 10 % comparado con enero del 2025; 8.6 % más de turistas internacionales a México. Así como que digan que mala propaganda hay de México pues no, verdad”, mencionó Sheinbaum Pardo.

Responde a oposición sobre AMLO

Ante las acusaciones de la oposición de que el expresidente López Obrador sigue gobernando, Sheinbaum Pardo dijo que estas tienen el objetivo de que rompa con el exmandatario, algo que no ocurrirá porque son parte del mismo movimiento.

La mandataria afirmó que estas acusaciones también son machistas al considerar que las mujeres no tienen libre albedrío y que dependen de hombres en la toma de decisiones.