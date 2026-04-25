Soberanía y principios no se negocian: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que México tiene claro que la soberanía y los principios no se negocian; por ello, la relación con el gobierno de Estados Unidos se basa en la colaboración y la coordinación en el marco de lo que establecen la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

“Todas y todos deberíamos de ser muy firmes, porque hay algo que no se negocia, se llama: ‘soberanía y principios’. La soberanía no se negocia, se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía”.

Recordó que existen cuatro ejes bajo los cuales México se coordina con cualquier gobierno extranjero y particularmente con Estados Unidos: 1. Respeto a la soberanía y la integridad territorial; 2. Responsabilidad compartida y diferenciada; 3. Respeto y confianza mutua; y 4. Cooperación sin subordinación.

“La defensa de la soberanía, la defensa de la patria nos ha marcado desde la Independencia. Entonces, el injerencismo es algo que no debería permitir ningún mexicano o mexicana. Y la defensa de la soberanía es algo que está en nuestra Constitución, pero corre por nuestras venas. Y así debe ser”, agregó.

Celebra baja en percepción de inseguridad

La presidenta celebró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó la baja de 2.3 puntos en la percepción de inseguridad en México, a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

“La Encuesta establece que viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados para disminuir delitos y lo segundo para que haya una percepción de más seguridad en el país”, expresó.

México está de moda: aumentan turistas

Sheinbaum Pardo destacó que México está de moda gracias a la percepción que se tiene del país; por ello, entre enero y febrero de 2026 se registró la llegada de 16.9 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento de 9.3 % respecto al mismo periodo en 2025; mientras que la llegada de turistas internacionales alcanzó un récord histórico con 8.17 millones, un 6.5 por ciento más.

“La buena percepción que hay en el mundo entero de México hace que cada vez lleguen más turistas, por eso decimos: México está de moda. Fíjense, 9.3 % más de visitantes, 6.5 % más de turistas. Enero-febrero que no son los meses de más llegada, no es Semana Santa, no es diciembre que llegan muchos turistas por las vacaciones”.

Primer tarea de Alcalde en Consejería

La presidenta indicó que los comicios para elegir al personal del Poder Judicial sigue agendada para junio de 2027, sin embargo, la nueva titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, evaluará posponerla para 2028.

“Por lo pronto, la elección es el 27. Y ya con la valoración que encabece Luisa María, si consideramos que desde el Ejecutivo hay que hacer una modificación, pues ya se enviaría”, señaló.

Reconoce a legisladores por aprobación de reformas

Sheinbaum Pardo extendió su felicitación a diputados y senadores por las diversas reformas aprobadas desde octubre de 2024, por lo que próximamente presentará un informe para conocer todos los cambios y designaciones realizadas por los legisladores.

“Agradecerles y felicitarles, porque creo que vamos a ver si rompieron un récord desde que entró esta legislatura desde septiembre del 2024. Vamos a ser una mañanera dedicada a eso”, expresó durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril.

Entre las modificaciones que destacan se eaqncuentra: el combate a la corrupción, las nuevas penas para castigar a feminicidas y acosadores, reforma para terminar con trámites burocráticos, la reforma laboral, en materia energética, cambios a la ley aduanera, la ley silla y la implementación de la ley de aguas.

Calderón dejaba operar a agentes extranjeros

Luego de que pidió explicaciones al gobierno de Chihuahua y a la embajada estadounidense en México por la participación de agentes de la CIA en un operativo, la presidenta Sheinbaum acusó que el exmandatario Felipe Calderón los dejaba operar en territorio mexicano.

Sheinbaum Pardo recordó el operativo “Rápido y Furioso”, y reiteró que la soberanía no se negocia.

“Todas y todos debemos ser muy estrictos en la defensa de la soberanía, hay quienes no lo creen. Calderón no lo creía, Calderón dejaba operar a los agentes extranjeros en los operativos en tierra, él no creía en eso”, declaró.

Colaboración con agencias de EE. UU.

La presidenta informó que envió a las gobernadoras y gobernadores una carta para señalarles cómo debe ser la colaboración con las agencias extranjeras, luego de que dos agentes de la CIA murieron en un accidente tras un operativo en Chihuahua. Insistió en que tienen que cumplir con la ley “sí o sí”.