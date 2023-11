Manuel Vázquez Arellano, diputado de Morena sobreviviente de Ayotzinapa, difundió un video en el que se le observa repartir despensas a las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

A través de dichas imágenes en redes sociales, el diputado Vázquez Arellano pide apoyar sin politiquería.

“Dejemos la politiquería. ¡Apoyemos! ¡Acapulco y población afectada nos necesitan!”, expresó.

“Acapulco nos necesita a todas y a todos, no nos entretengamos en politiquería, en si la oposición lucra o no lucra con la tragedia, en si el gobierno atendió o no de manera adecuada este evento. Lo importante es que la solidaridad mexicana fluya.

“La logística ya se verá en el camino, como siempre se ha hecho, como ante los terremotos; lo importante, repito, es que entendamos que ante la madre naturaleza, nadie, nadie está preparado, y tenemos que solidarizarnos”, expresó en el video el legislador originario de Guerrero.