Sobrevivientes de intento de feminicidio marcharon de la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Senado, para exigirle a los recién instalados legisladores que aprueben la Ley Oropéndola

Con el lema “¡Las sobrevivientes vivimos y vivimos para contarlo!”, integrantes de la colectiva viajaron desde Puebla, Veracruz, Chiapas, Estado de México, CDMX, para exigir justicia.

En las vallas de la antimonumenta pintaron sus nombres algunas de las mujeres, gritaron: “¡Sobreviví sin tus cuidados, ahora exijo resultados! ¡Soy mujer sobreviviente, no quiero ser valiente! ¡No, no, no somos infiltradas, somos las familias y estamos indignadas!”

A la marcha acudieron madres de víctimas de feminicidio como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, impulsora de la investigación con perspectiva de género en México para que cualquier muerte violenta de niñas, adolescentes y mujeres se investigue con este enfoque.