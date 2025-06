Sobrevuela Sheinbaum zonas afectadas por Erick

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a atender todos los daños que causó el huracán “Erick” en comunidades de Oaxaca y Guerrero.

En un video en redes sociales, la mandataria federal informó que este viernes visitó las comunidades afectadas por el huracán en la costa de Oaxaca, entre ellas Puerto Escondido y Corralero, en Pinotepa Nacional.

Detalló que, particularmente estuvo con habitantes de Corralero, y ahí se comprometió a atender todas las afectaciones que causó el huracán.

“Los comprometimos a llevarles alimentación, agua y ayudarles para atender pues todos los daños que hubo en su vivienda”, añadió que la Secretaría de la Defensa, y el titular de la Marina, Pedro Morales, se encargarán de llevar alimentación, agua potable, “lo indispensable para que todos puedan alimentarse. Y ya los compañeros de bienestar cuando esté el camino vienen a hacer el censo para que se accedan los apoyos de manera rápida”, aseguró la mandataria federal.

Hay que analizar la función de las fiscalías, dice

En otro tema, la mandataria federal dijo que hay que analizar la función de las fiscalías y rechazó que haya un interés del Ejecutivo en tener influencia para controlarlas, ante una posible reforma para que ya no sean autónomas.

Sheinbaum Pardo aseguró que “no es una propuesta del gobierno”: “Es evidente que tiene que analizarse la autonomía en las fiscalías, cómo ha funcionado (...) Tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal para poder quitar la autonomía en las fiscalías”.

Al insistir en un análisis profundo, la presidenta dijo que hay fiscalías en algunos estados que funcionan “muy bien”, pero “hay otras que no funcionan tan bien”.

Aseguró que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, “funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar”.

Justifica propuestas de perfiles para consulados

Y al ser cuestionada sobre los perfiles para consulados estadounidenses, Sheinbaum justificó las propuestas de perfiles para ocupar consulados de México en Estados Unidos, que incluye a expriistas e incluso al exsubsecretario de Seguridad y excomandante de la Guardia Nacional en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Rodríguez Bucio.

Mencionó que se comunicó a personas que quisieran participar, además del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Ante el proceso de selección, admitió que otras personas no reunieron los perfiles.

Refirió que ya se reunió con los perfiles, a quienes externó que se busca que estén cercanos a los mexicanos en Estados Unidos, además que ya se les dio cursos de capacitación.

Sobre si se trata de un “pago de favores”, respondió: “Si hubiéramos propuesto a otras personas, también nos hubieran criticado”.

En otro tema, y al manifestar «tope donde tope», la presidenta aseguró que no se va a proteger a nadie y se castigará a quienes estén involucrados en la mini refinería de huachicol hallada en Veracruz.

Señaló que será la investigación la que arroje si hubo o no trabajadores de Petróleos de México (Pemex) involucrados en esta refinería ilegal.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie, número uno; ahora las investigaciones, pues no se puede dar mucha más información, pues justamente porque está en investigación, pero nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible ilegal”.

Destaca ley de protección animal

Y ante casos recientes de maltrato animal, como el de un agente de la Fiscalía del Estado de México que asesinó a tiros a un perro, la presidenta Sheinbaum Pardo rechazó estas conductas y las calificó como “indignantes”, además que destacó la Ley de Protección Animal.

“Estamos en contra de cualquier violencia, de cualquier tipo, pero particularmente el maltrato animal es el reflejo de lo que después, incluso, podría aumentar en términos de la violencia”, expresó Sheinbaum