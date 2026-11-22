Derivado de diversos operativos que mantiene la Secretaría Seguridad del Estado de México en la zona sur de la entidad, el sábado se pudo observar la presencia del helicóptero Black Hawk realizando sobrevuelos en la zona centro y periferia del municipio de Valle de Bravo.

La presencia de elementos también ha sido por tierra en distintos puntos del municipio.

Los recorridos han causado expectación entre quienes visitan y viven en Valle de Bravo, ya que temen se pueda generar algún acto de violencia.

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad solo se ha limitado a informar que se trata de los despliegues operativos que se mantienen en aquella zona, sin precisar si el objetivo de la presencia de uniformados está relacionado con la búsqueda de objetivos prioritarios.